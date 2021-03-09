Москва, 9 марта, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности блокировки мобильных телефонов в местах лишения свободы и следственных изоляторах. Документ опубликован 9 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Закон наделяет органы уголовно-исполнительной системы полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, незаконно используемых подозреваемыми, обвиняемыми и заключёнными лицами.

Операторы связи должны будут блокировать SIM-карты соответствующих абонентов на основании письменного решения главы ФСИН, его заместителей или руководителей территориальных органов ФСИН.

Как ранее заявил глава комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»), поправки помогут пресекать «не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осуждённым и подследственным наркотиков и других запрещённых предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников».

Закон был принят Государственной думой 17 февраля и одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года.