Киев, , 21:28 — REGNUM Министерство культуры Украины уже дважды обратилось к руководству YouTube с просьбой заблокировать аккаунты оппозиционных телеканалов «Newsone», «ZiK» и «112-Украина» на этом сервисе.

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 9 марта заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«Уже обращались по этому поводу… дважды. Надеемся на ответ», — заявил Ткаченко.

Он сказал, что украинская власть рассчитывает на положительное решение вопроса, поскольку лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук уже давно находится под санкциями США.

«Он человек, связанный с Козаком (депутат Рады Тарас Козак — официальный владелец трех заблокированных на Украине телеканалов) непосредственно. И это может ускорить принятие решения YouTube», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский заявил, что украинская власть работает над тем, чтобы сервис YouTube «пожизненно» заблокировал те каналы, где распространяется «дезинформация» о жизни и ситуации на Украине.