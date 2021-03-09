Рим, , 21:26 — REGNUM Очередной пик эпидемии коронавируса ждет Италию в конце марта 2021 года, заявил во вторник, 9 марта, глава МИД страны, один из лидеров популистского «Движения 5 звезд» (входит в правящую коалицию) Луиджи Ди Майо.

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«Мы входим в третьею волну эпидемии, она будет несопоставимо выше предыдущих, что потребует от нас утверждения жестких ограничений для удержания ситуации под контролем», — сказал Ди Майо.

По данным на 9 марта, в Италии умерли 100 479 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 376 (днем ранее — на 318). Число подтвержденных носителей выросло на 19 749 (днем ранее — на 13 902). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 101 093 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 478 883 человека — на 6350 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 721 194 человека (за день этот показатель вырос на 45 331), что составляет 2,86% населения Италии.