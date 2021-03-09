Мельбурн, Австралия, , 21:21 — REGNUM Австралийская студия PlaySide и кинокомпания MGM объединились в рамках проекта мобильной видеоигры по фильмам «Блондинка в законе». Об этом 9 марта сообщает портал VentureBeat.

Игра The Legally Blonde выйдет на платформах iOS и Android, представитель PlaySide отметил, что она будет бесплатной. Ожидается, что релиз состоится в 2021 году.

Напомним, ранее MGM анонсировала фильм «Блондинка в законе 3», в котором главную роль вновь исполнит актриса Риз Уизерспун. Премьера картины запланирована на 2022 год.

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