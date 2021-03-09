Больцано, Италия, , 21:16 — REGNUM Власти североитальянского региона Альто Адидже (на границе с Австрией) во вторник, 9 марта, объявили о продлении режима жесткого карантина еще на одну неделю, до 21 марта.

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Общее число зараженных в регионе несколько снижается, но в палатах интенсивной терапии свободных мест очень мало, пояснили в местной администрации.

Магазины в регионе закрыты, школьники и студенты (кроме начальных классов) учатся дистанционно, покидать пределы своих населенных пунктов (за исключением особых случаев) жителям запрещено.

По данным на 9 марта, в Италии умерли 10 479 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 376 (днем ранее — на 318). Число подтвержденных носителей выросло на 19 749 (днем ранее — на 13 902). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 101 093 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 478 883 человека — на 6350 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 1 721 194 человека (за день этот показатель вырос на 45 331), что составляет 2,86% населения Италии.