Лондон, , 21:14 — REGNUM Заявление Меган Маркл — жены британского принца Гарри — о расовом вопросе будет изучено Букингемским дворцом, сообщается в распространённом 9 марта заявлении канцелярией королевы Великобритании Елизаветы II.

В документе сказано, что члены королевской семьи «с сожалением узнали о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган».

«Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность, — говорится в сообщении. — Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьёзно и будут рассматриваться семьёй в частном порядке».

Также в заявлении говорится, что и Гарри, и Меган, и их сын Арчи «всегда будут горячо любимыми членами семьи».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта принц Гарри и его жена дали интервью журналистке телеканала CBS Опре Уинфри. Сегодняшнее заявление Елизаветы II — это первая официальная реакция на интервью.

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