Лос-Анджелес, США, , 21:14 — REGNUM В сеть выложили новый тизер-трейлер кинокомикса «Лига справедливости» в версии режиссёра Зака Снайдера. Ролик был опубликован 9 марта на Twitter-странице проекта.

Очередное видео посвящено Киборгу, роль которого в фильме исполнит Рэй Фишер. Зрителям показали несколько новых сцен, в одной из которых в видениях Виктора Стоуна появляются члены его семьи.

https://twitter.com/snydercut/status/1369301981991419904

Напомним, версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера получила «взрослый» возрастной рейтинг. Премьера кинокомикса, выполненного в формате мини-сериала, состоящего из четырёх часовых эпизодов, состоится на сайте онлайн-кинотеатра HBO Max 18 марта 2021 года.

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