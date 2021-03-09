Дюнкерк, Франция, , 21:13 — REGNUM Власти французского города Дюнкерк объявили, что карантин по выходным дням будет продлен на следующие три недели. Об этом 9 марта сообщает Le Point.

Карантин по выходным дням будет продлен на Дюнкерк и его окрестности как минимум на следующие три недели. Префектура департамента Нор объявила о продлении меры во вторник, 9 марта, уточнив, что эпидемиологическая ситуация в Дюнкерке и его окрестностях остается «особенно напряженной и требует дополнительных мер для предотвращения распространения коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Дюнкерке и его окрестностях и в департаменте Приморские Альпы был введён карантин по выходным дням.