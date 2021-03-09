Лондон, , 22:05 — REGNUM Британская королевская семья ответила на слова Меган Маркл о расизме, сообщает 9 марта BBC.

Во время интервью британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри особое внимание было уделено проблеме расизма. Маркл сообщила, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены тем, «насколько темной будет кожа» будущего ребенка. Принц Гарри отметил, что эта ситуация повергла его в шок.

После интервью британская королевская семья сделал заявление, сказав, что серьезно относится к словам Меган Маркл и принца о расизме.

«Мы все были огорчены, узнав масштаб проблемы и осознав, насколько тяжело пришлось Гарри и Меган. Проблемы, в особенности, расовая, обеспокоили нас. Отмечая, что некоторые воспоминания могут отличаться, мы воспринимаем их крайне серьезно, и собираемся решить данные вопросы частным образом. Гарри, Меган и Арчи остаются горячо любимыми членами семьи», — сказано в заявлении официального представителя королевского двора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время интервью Маркл рассказала, что после свадьбы королевская семья оказывала на нее давление, призывая воздерживаться от публичных выступлений. Также она утверждает, что ее посещали мысли о самоубийстве.