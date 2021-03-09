Рим, , 21:07 — REGNUM По данным на вечер вторника, 9 марта, в Италии умерли 10 479 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 376 (днем ранее — на 318), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

Число подтвержденных носителей выросло на 19 749 (днем ранее — на 13 902).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 101 093 — более 5% населения страны. В настоящее время заражены 478 883 человека — на 6350 больше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 1 721 194 человека (за день этот показатель вырос на 45 331), что составляет 2,86% населения Италии.