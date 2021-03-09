Подгорица, , 21:06 — REGNUM Санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, к которой присоединилась Черногория, осложняют отношения между двумя странами, заявил посол России в Подгорице Владислав ВМаслеников на встрече с вице-спикером парламента Черногории Страхиньей Булаичем.

Маслеников отметил, что из пяти стран, которые находятся в процессе присоединения к ЕС, только две присоединились к санкциям против России.

Посол отметил, что важно выстраивать отношения между Россией и Черногорией, но санкции ЕС, к которым присоединяется Черногория, значительно усложняют это.