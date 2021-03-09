Подгорица, 9 марта, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Санкции, введенные Европейским союзом в отношении России, к которой присоединилась Черногория, осложняют отношения между двумя странами, заявил посол России в Подгорице Владислав Маслеников на встрече с вице-спикером парламента Черногории Страхиньей Булаичем.

Montenegro.mid.ru Владислав Масленников

Маслеников отметил, что из пяти стран, которые находятся в процессе присоединения к ЕС, только две присоединились к санкциям против России.

Посол отметил, что важно выстраивать отношения между Россией и Черногорией, но санкции ЕС, к которым присоединяется Черногория, значительно усложняют это.

По словам Масленикова, Россия предоставила Черногории определенную часть вакцин, чтобы помочь и проявить солидарность в борьбе с коронавирусом. Он напомнил о тесных отношениях между Россией и Черногорией на протяжении всей истории и добавил, что определенные шаги нового правительства выходят за рамки традиционных отношений между двумя странами.