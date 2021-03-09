Женева, Швейцария, , 21:06 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 326 990 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 6573 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 9 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 116 874 912 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 2 597 381 случай заболевания завершился летальным исходом пациентов.

Сообщается также, что в ВОЗ на сегодняшний день поступили сведения о вакцинации от коронавируса 268 205 165 человек во всём мире.

Первую десятку стран по уровню распространения инфекции за последнюю неделю составляют Бразилия, США, Франция, Италия, Индия, Польша, Чехия, Турция, Россия и Германия.