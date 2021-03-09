Нижний Новгород, , 21:02 — REGNUM Жительница Нижегородской области взяла два кредита и перевела мошенникам 690 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России сегодня, 9 марта.

По словам обратившейся в полицию потерпевшей, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником одного из крупных банков и сообщил, что мошенники завладели ее личными данными и пытаются оформить на нее кредит.

Злоумышленник убедил 38-летнюю нижегородку в том, что нужно быстро оформить «зеркальный» кредит и перевести все имеющиеся деньги на якобы безопасный счет.

Женщина поверила мошеннику и выполнила все его указания.

После этого лжесотрудник банка снова связался с ней, сообщив о еще одной попытке завладения финансовыми ресурсами заявительницы, уже в другом банке.

Одновременно с этим потерпевшей позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, который убедил ее в том, что злоумышленников похитивших ее личные данные, удалось установить, ее телефон прослушивается, а действия снимаются на камеру.

Лжеполицейский пообещал помочь поймать мошенников, покушавшихся на сбережения женщины, однако она должна была выполнить рекомендации «менеджера банка».

Решив, что стала участницей оперативной комбинации по задержанию мошенников, нижегородка повторно выполнила рекомендации звонившего по телефону злоумышленника и снова перевела на продиктованные по телефону счета все свои деньги.