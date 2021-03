Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Шеннон Вудворд, озвучившая Дину в The Last of Us Part II, высказала идею о мире следующей игры франшизы BioShock. Об этом 9 марта сообщает портал Game Rant.

Актриса заявила, что «было бы круто», если бы действие новой части BioShock развернулось в космосе. Она также призналась, что ей очень нравятся игры на космическую тематику.

Напомним, Шеннон Вудворд ранее снялась в таких популярных сериалах, как «Мир Дикого запада» (Элси Хьюз) и «Закон и порядок: Специальный корпус» (Сесилия Страйер).

В декабре 2019 года стало известно, что издатель Take-Two основал студию Cloud Chamber, специально для разработки новой BioShock. К сожалению, пока компании держат в секрете информацию о ходе реализации проекта.

