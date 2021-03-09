Москва, , 20:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушения в ходе предвыборной агитации, в том числе в интернете. Документ опубликован 9 марта на официальном портале правовой информации.

Законом значительно увеличиваются размеры административных штрафов за предвыборной агитацию и агитацию по вопросам референдума вне агитационного периода или в местах, где её проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, а также за изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства.

Штрафы за указанные нарушения для физических лиц составят от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Федеральный закон принят Государственной думой 17 февраля и одобрен Советом Федерации 3 марта 2021 года.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин также подписал закон, наделяющий Центризбирком России и избирательные комиссии субъектов Федерации правом обращаться в Роскомнадзор с требованием о блокировке интернет-сайтов с «незаконной агитацией».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о блокировке незаконной агитации в интернете