Париж, , 20:55 — REGNUM Во Франции в департаменте Сена и Марна полиция обнаружила 814 килограмм наркотиков. Предполагаемые преступники были задержаны. Об этом 9 марта сообщает Le Parisien.

Благодаря работе местной полиции, 6 марта на складе в городе Серри было найдено 814 килограмм каннабиса примерно на €12 млн евро. Люди, причастные к транспортировке, хранению и торговле наркотиками, были задержаны. Предполагаемым преступникам от 20 до 47 лет, они находятся под стражей полиции города Мо. Прокуратура города завела дело по статье торговля наркотиками и организация преступных действий.

Следствие собирается выяснить, откуда взялись наркотики, обнаруженные на складе. На данный момент есть предположение, что они были отправлены из Марокко.

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