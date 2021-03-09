Киев, , 20:45 — REGNUM PR-менеджер пресс-службы студии GSC Game World Захар Бочаров раскрыл новые подробности о будущей игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Об этом 9 марта сообщил портал Wccftech.

В 168 выпуске подкаста «Не занесли» он, в частности, рассказал, что система моделирования поведения неигровых персонажей «A-Life» выйдет на совершенно иной уровень и будет более «детализированной». Бочаров отметил, что одиночная кампания второй части S.T.A.L.K.E.R. предложит геймерам нелинейный сюжет с огромным количеством линий и разнообразных финалов.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на основе «движка» Unreal Engine. В январе 2021 года GSC Game World сообщила, что в игре будет новый главный герой — сталкер-одиночка по имени Скиф.

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