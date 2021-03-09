Вашингтон, 9 марта, 2021, 22:06 — ИА Регнум. К президенту США Джо Байдену обратились 140 конгрессменов от Республиканской и Демократической партий с призывом заключить всеобъемлющее соглашение с Ираном. Об этом 9 марта сообщает ABC со ссылкой на письмо, отправленное госсекретарю Энтони Блинкену.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В письме, подписанном 70 членами палаты от каждой партии, Байдена просят как можно скорее достичь соглашения с Ираном и «ограничить его программу баллистических ракет».

Напомним, что 5 марта Байден продлил действие санкций против Ирана ещё на год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заявил, что не вернётся к ядерной сделке с Ираном, пока Тегеран не возобновит сворачивание своей ядерной программы. Иран со своей стороны требует, чтобы США отменили санкции — только в таком случае он готов вернуться к полному соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий.