Москва, , 20:30 — REGNUM Закон о порядке иностранного инвестирования в российские стратегические предприятия подписал сегодня, 9 марта, президент страны Владимир Путин, сообщается на официальном портале правовой информации.

Напомним, в третьем чтении закон был принят Госдумой в конце февраля. Разработчиком документа является ФАС.

Нововведение совершенствует порядок осуществления иностранных инвестиций в отдельные хозяйственные общества. Новый закон распространяется на те российские предприятия, для которых не является основной деятельность, имеющая стратегическое значение по обеспечению обороны и безопасности страны.

Это касается предприятий, деятельность которых связана с оказанием услуг по водоснабжению или с выполнением работ с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

Отметим, что под новый закон подпадают те предприятия, у которых балансовая стоимость имущества, используемого для осуществления вышеуказанных видов деятельности, за последние три года составляет не более одного процента.

К ним предприятиям, имеющим отношение к работам с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в частности, относятся мясокомбинаты, птицефабрики, племенные заводы, а также столовые, предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции и ещё — оказывающие услуги по дезинфекции.

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