Вашингтон, , 20:29 — REGNUM Истребитель F-35 является воплощением государственной бесхозяйственности, корпоративного высокомерия и стратегического провала, сообщает 9 марта издание Washington Examiner.

По мнению авторов материала, необходимо принять срочные меры, так как программа F-35 не соответствует принципам разумных инвестиций в оборону страны.

В обоснование таких выводов издание приводит фрагменты отчета Пентагона о неисправленных проблемах истребителя F-35, низкой боеспособности, дефектах программного обеспечения, а также новых дефектах, обнаруживающихся в ходе эксплуатации этого самолета.

«После многолетнего перерасхода средств, задержек и сбоев F-35 не готов к боевым действиям, уязвим для взлома и хранит в себе еще не обнаруженные проблемы», — сообщает издание.

Кроме того, издание призывает привлечь к ответственности всех причастных к контролю за программой F-35. а корпорация Lockheed Martin должна быть оштрафована на десятки миллиардов.

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