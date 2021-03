Токио, , 20:28 — REGNUM Японский разработчик ролевых видеоигр Falcom анонсировал аниме-сериал The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel. Об этом 9 марта сообщает портал Gematsu.

В рамках этого проекта объединились компании UserJoy Technology, Funimation Global Group, SYOU и NADA Holdings. Сериал, который начнут показывать в 2022 году, будет создаваться на основе одноимённой игры, его действие будет происходить в западной части Земурийского континента (вымышленная территория во вселенной The Legend of Heroes).

Напомним, первая игра франшизы Dragon Slayer: The Legend of Heroes («Легенда о героях») вышла в 1989 году. Релиз The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel состоялся в сентябре 2013 года на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita.

