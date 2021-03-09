Вашингтон, , 22:06 — REGNUM США подготовили еще один спутник оптико-электронной разведки и планируют вывести его на орбиту уже в конце апреля. Об этом 9 марта сообщает SpaceflightNow.

Национальное управление военно-космической разведки США планирует запустить спутник типа KH-11 в рамках миссии NROL-82.

Основной задачей спутника будет передача в настоящем времени изображений в высоком разрешении разведывательному сообществу США.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты-носителя Delta IV компании United Launch Alliance, являющейся предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Отметим, что вышеназванные корпорации осуществляют запуски в рамках проектов американского разведывательного сообщества.

Напомним, что США имеют уже пять спутников типа KH-11, последний из которых был выведен на орбиту в прошлом году.