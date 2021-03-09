Вуктыл, , 20:16 — REGNUM Отсутствие отопления в жилых домах Вуктыла в 40-градусный мороз стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Республике Коми.

«По факту ненадлежащего отопления жилых домов и социальных объектов в Вуктыле возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, один из котлов центральной котельной вышел из строя из-за несоблюдения правил технической безопасности. Кроме того, в 2020 году арендатор котельной компания «Аквасервис» изменил технологическую схему работы центральной котельной, не согласовав свои действия с Ростехнадзором, что привело к нарушению температурного графика при подаче тепла.

Жители Вуктыла жаловались на холод в квартирах с 26 февраля. Ситуацию удалось стабилизировать только 2 марта.