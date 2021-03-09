Дамаск, 9 марта, 2021, 20:15 — ИА Регнум. В результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного террористами в городе Алеппо, ранено пятеро детей, сообщает 9 марта сирийский телеканал «Аль-Ихбария».

Australian Government Department of Defence Самодельное взрывное устройство

По информации телеканала, взрыв произошел рядом с рынком в городе Алеппо.

«В результате взрыва самодельной бомбы, установленной террористами в районе Майсар рядом с овощным рынком в Алеппо, пятеро детей ранены, некоторые из них в тяжелом состоянии», — сообщает телеканал.

О своей ответственности за взрыв пока не заявляла ни одна из радикальных группировок.

Напомним, 7 марта более 18 человек погибли от взрыва мины, заложенной террористами на автотрассе в сирийской провинции Хама.