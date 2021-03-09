Тунис, , 20:11 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Тунис, передаёт 9 марта Mosaique FM.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» Mos.ru

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По словам тунисского министра здравоохранения Фаузи Мехди, первая партия препарата прибыла сегодня, 9 марта, в аэропорт Карфагена. Он добавил, что массовая вакцинация начнётся в Тунисе 13 марта: сначала привьют медицинский персонал, военнослужащих и пожилых тунисцев.

Мехди добавил, что ожидается прибытие в страну вакцины американской фармкомпании Pfizer по программе COVAX: первая поставка включает 93,6 тыс. доз. По оценке минздрава республики, к лету будут привиты около трёх миллионов человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник V» был зарегистрирован в Тунисе в конце января.

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