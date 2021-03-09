Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Microsoft подтвердила, что некоторые игры компании Bethesda станут эксклюзивами консолей Xbox. Об этом глава подразделения Фил Спенсер сообщил в публикации, размещённой 9 марта на сайте Xbox.

Он, в частности, объявил о завершении сделки, в рамках которой Bethesda стала собственностью Microsoft. Спенсер также написал, что «некоторые» игры студии станут эксклюзивами Xbox. Автор портала Game Rant Далтон Купер в своей статье отметил, что это означает — эти игры не выйдут на платформе PlayStation. Пока нет информации о том, о каких именно играх идёт речь.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ведущий инженер консоли Xbox Series XДжейсон Рональдзаявил: Microsoft анонсировала ещё не все игры для консоли Xbox Series X, релиз которых состоится в 2021 году. Некоторые геймеры предположили, что речь может идти о проектах франшиз Forza Horizon и Wolfenstein.

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