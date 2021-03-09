Что Зеленский может сказать Донбассу: убийства, русофобия и бандеровщина
Москва, 9 марта, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров считает, что украинская пропаганда, нацеленная на Донбасс, никак не сможет поколебать государственность Луганской и Донецкой Народных Республик, оплаченную кровью, как бы ни распинался об этом действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня президент Украины Зеленский заявил, что Киев совместно с партнерами из США и Великобритании реализует проект по установке дополнительных телевизионных вышек на линии фронта в Донбассе. С помощью этих вышек на территорию Донбасса будут ретранслироваться украинские телеканалы, ведущие пропагандистскую работу по «реинтеграции» Донецкой и Луганской Народных Республик.
Также Зеленский отметил, что украинским телеканалам следует увеличить объемы качественного контента, который бы мог способствовать созданию «положительного имиджа» Украины.
По словам Колерова, никакая пропаганда не может подчинить государственность, оплаченную кровью. Тем более что Украине и Зеленскому просто нечего сказать Донбассу, кроме как об убийствах, пролитой крови и бандеровщине.