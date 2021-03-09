Москва, 9 марта, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров считает, что украинская пропаганда, нацеленная на Донбасс, никак не сможет поколебать государственность Луганской и Донецкой Народных Республик, оплаченную кровью, как бы ни распинался об этом действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вождь

Напомним, сегодня президент Украины Зеленский заявил, что Киев совместно с партнерами из США и Великобритании реализует проект по установке дополнительных телевизионных вышек на линии фронта в Донбассе. С помощью этих вышек на территорию Донбасса будут ретранслироваться украинские телеканалы, ведущие пропагандистскую работу по «реинтеграции» Донецкой и Луганской Народных Республик.

Также Зеленский отметил, что украинским телеканалам следует увеличить объемы качественного контента, который бы мог способствовать созданию «положительного имиджа» Украины.

По словам Колерова, никакая пропаганда не может подчинить государственность, оплаченную кровью. Тем более что Украине и Зеленскому просто нечего сказать Донбассу, кроме как об убийствах, пролитой крови и бандеровщине.

«Опыт показывает, что полноценная государственность, которая оплачена кровью, никогда не подчинится никакой пропаганде. Есть богатый опыт Южной Осетии. Еще до признания ее независимости Россией во всех властных кабинетах Южной Осетии вы (мы) могли свободно посмотреть грузинское телевидение. Знание грузинского языка у политического класса Южной Осетии было достаточно беглым, чтобы следить за нюансами пропаганды Грузии.

Точно такая же ситуация в Приднестровской Молдавской Республике. 30 лет борьбы ПМР за независимость протекает при абсолютной прозрачности границ, коммуникаций, гражданства и телевидения из Молдавии в Приднестровье. Но абсолютный, близкий к 100% результат честного, прозрачного, легитимного референдума в Приднестровье в конце 2006 года показал, что народ Приднестровья против подчинения Молдавии и за присоединение к России.

Точно так же после крови и убийства детей Украине теперь нечего сказать Донбассу или ДНР и ЛНР. Что может сказать Зеленский Донбассу? Только о своих убийствах, русофобии и бандеровщине».