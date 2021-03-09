Киев, , 20:02 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил «профильным министерствам» проработать вопрос расширения круга получателей жилищно-коммунальных субсидий.

Об этом он заявил в ходе совещания сегодня, 9 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает пресс-служба правительства, по словам Шмыгаля, власти необходимо разработать комплексное решение, которое позволит погасить уже имеющуюся задолженность. В то же время, подчеркнул он, государство в дальнейшем будет поддерживать тех граждан, кто не может платить за коммунальные услуги.

Кроме того, глава правительства поручил совместно с местными властями провести «коммуникационную работу» для предотвращения дальнейшего роста долгов за жилищно-коммунальные услуги.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале было заявлено о том, что власти Украины готовят основание для отъёма жилья у тех, кто не может оплачивать коммунальные услуги.

2 марта сопредседатель депутатской группы «За будущее» Виктор Бондарь в ходе своего выступления в Верховной раде заявил, что на сегодня задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 80 млрд грн ($2,8 млрд), а к маю она вырастет до 100 млрд ($3,5 млрд). По его словам, это говорит о том, что люди просто не могут уже платить по нынешним тарифам.