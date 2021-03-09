Касли, Челябинская область, , 20:00 — REGNUM В Челябинской области глава отдела полиции по Каслинскому району подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что в 2020 году он выплачивал сотрудникам премии, часть которых они затем возвращали ему. Всего подозреваемому якобы передали больше 100 тыс. рублей. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Устанавливается возможная причастность других должностных лиц к этому преступлению. А в пресс-службе регионального главка МВД отметили, что противоправные действия были пресечены оперативниками управления собственной безопасности областного УМВД совместно с сотрудниками УФСБ. Начальник отдела отстранён от работы. Если его вина подтвердится, то он понесёт всю предусмотренную законодательством ответственность и будет уволен по отрицательным мотивам, обещают в полицейском главке.