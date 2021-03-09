Киев, , 20:00 — REGNUM Украина официально разрешила применение китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac от компании Sinovac Biotech, сообщает 9 марта Reuters.

По информации украинской фармацевтической компании «Лекхим», являющейся партнером Sinovac, уже заключено соглашение на поставку пяти млн доз китайской вакцины на Украину. Из них по госзакупке — 1,9 млн доз.

Украинские СМИ утверждают, что в течение марта будет поставлено 700 тыс. доз вакцины CoronaVac.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля на Украине зарегистрировали вакцину Covishield индийского производства. Несмотря на то, что она производится на основе формулы вакцин AstraZeneca/Oxford, ее испытания не завершены даже на животных.

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