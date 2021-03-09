Ростов-на-Дону, , 19:58 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет 40-летняя жительница Калмыкии, обвиняемая в похищении младенца. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 9 марта.

Как полагают следователи, 25 июля 2020 года женщина через окно проникла в родильное отделение Сальской центральной районной больницы и похитила новорождённого мальчика. Она вынесла младенца в пакете и увезла с собой в соседний регион.

Женщину в тот же день задержали, мальчика вернули матери. В содеянном жительница Калмыкии созналась.

Материалы уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» направлены в суд.

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