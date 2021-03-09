Киев, , 19:52 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают информацию источников о том, что Служба безопасности допросила депутата Верховной рады, лидера оппозиции Виктора Медведчука, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

Напомним, что о допросе Медведчука в СБУ сообщили практически все центральные СМИ страны со ссылкой на свои источники, но официального подтверждения этому пока нет.

Власть во главе с Зеленским пытается заставить замолчать «голос морали и правды» — это настоящая причина запрета телеканалов и объявления санкций против Медведчука, считает политический эксперт Елена Буданова.

«Для украинской власти стремление сохраниться важнее вопросов морали и правды. Именно поэтому запрещены рейтинговые оппозиционные телеканалы, именно поэтому лидеры оппозиции под санкциями, именно поэтому законопроекты от «Слуги народа» о коллаборантах зарегистрированы в Раде», — сообщила она.

Буданова уверена, что санкции против Виктора Медведчука — это политические репрессии и борьба со свободой слова.

«Посмел сказать, что власть Украины ущемляет русскоязычное население, — срок. Высказал мысль о том, что Украина колониальное, несамостоятельное государство и инструмент западных политиков, — срок. Утверждаешь, что санкции против Медведчука, Марченко, Шария и т. д. — это борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга Зеленского, — срок. Посмел высказать свою оценку ситуации в Украине в эфире российского телеканала — срок. Не считаешь людоедские тарифы проявлением гибридной агрессии России, а винишь в этом коррупцию в украинской власти — срок. Рискнул высказать в любом формате в любой точке мира любое «неправильное» мнение, критикующее украинскую власть и подвергающее сомнению курс, по которому власть ведёт страну, — срок», — пояснила эксперт.

В то же время политический обозреватель Николай Васильковский считает, что Зеленский и компания показали неспособность цивилизованно противостоять своему главному политическому оппоненту в лице Медведчука.

«Они просто показали, что по цивилизованным правилам не способны противостоять своим политическим оппонентам. А все эти запреты и санкции, незаконные с первой секунды, — от нервозности и бессилия», — пояснил эксперт.

Васильковский обратил внимание, что власть во главе с Зеленским начала демонстрировать признаки нервозности после того, как партия «Слуга народа» проиграла выборы мэра Кривого Рога, а «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука вышла на первое место во всех социологических опросах.

«Заметьте, все эти нервные телодвижения Зеленского & Co начались, когда а) проиграли местные выборы, причем даже в родном Кривом Роге получили «Сталинград» от Медведчука; б) пошел обвал рейтинга СН (19,6% — «Роботизированные телесистемы»), которые уступили первое место ОПЗЖ (23,1%). Вот в истерике ребята и не смогли придумать ничего лучше, кроме как «не пущать и запретить». Туповатое решение, честно говоря», — заключил Васильковский.