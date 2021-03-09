Вашингтон, , 20:04 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 44 758 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 9 марта Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 29,04 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 719, а общее число перевалило за отметку в 525 752.

Среди штатов лидирует Нью-Йорк, где за день выявлено более 5440 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Техас — 3525. На третьем штат Флорида — 3319.

Как писало ранее ИА REGNUM, за предыдущие сутки в США было выявлено 40 340 новых случая заражения COVID-19.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.