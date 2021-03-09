Берёзовский, Свердловская область, , 19:59 — REGNUM В Берёзовском (Свердловская область) найден мёртвым журналист Олег Манваров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Тело Манварова было обнаружено вечером 9 марта в общежитии по улице Мира, где и проживал погибший. Начата доследственная проверка.

«По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, смерть была ненасильственной», — сообщил старший помощник руководителя управления Александр Шульга. Будет проведена судмедэкспертиза. Опрашиваются родственники и знакомые умершего.

По предварительным данным, Манваров с 26 февраля 2021 года не выходил на работу, перестал отвечать на звонки и выходить в социальные сети, заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«По визуальным признакам, нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление», — уточнил Горелых. Порядок в комнате, где проживал Манваров, не нарушен, а погибший находился в домашней одежде.

Манваров работал с ноября 2020 года в ИА «Ура.ру», до этого был журналистом портала екатеринбургского портала «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве нашли тело 36-летнего журналиста газеты «Вечерняя Москва» Михаила Бударагина.

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