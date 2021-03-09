Бишкек, , 19:45 — REGNUM Киргизские власти должны официально потребовать от властей Узбекистана деньги за добычу нефти на двух месторождениях, расположенных в Баткенской области на юге Киргизии. Об этом заявил депутат Бейшеналы Нурдинов на заседании профильного парламентского комитета, пишет «24.kg».

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам парламентария, Узбекистан уже 30 лет добывает и забирает себе газ и нефть на месторождениях, находящихся на киргизской территории, но при этом не платит за них.

Нурдинов возмутился тем, что Киргизия вынуждена импортировать нефть и нефтепродукты в то время, как соседняя страна бесплатно пользуется киргизскими месторождениями.

«Почему эти скважины до сих пор не вернули? Пусть заплатит Узбекистан за киргизскую нефть. Возьмите деньги хотя бы за использование трубы», — подчеркнул депутат.

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