Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Итоговое голосование в Палате представителей США по проекту об экономической помощи на $1,9 трлн состоится утром 10 марта. Об этом 9 марта сообщает Associated Press.

Напомним, что не все поддерживают пакет мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики в размере $1,9 трлн.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл считает проект слишком дорогостоящим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект создан администрацией президента США Джо Байдена и предлагает выделить средства на вакцины, увеличить пособие по безработице и помочь ряду предприятий по всей стране.