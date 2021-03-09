Вашингтон, 9 марта, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Итоговое голосование в Палате представителей США по проекту закона об экономической помощи на $1,9 трлн состоится утром 10 марта. Об этом 9 марта сообщает Associated Press.

Капитолий, Вашингтон

Напомним, что не все поддерживают пакет мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики в размере $1,9 трлн.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл считает проект слишком дорогостоящим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект разработан администрацией президента США Джо Байдена и предполагает выделение средств на вакцины, увеличение пособия по безработице и помощь ряду предприятий по всей стране.