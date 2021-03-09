Ереван, 9 марта, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В центре Еревана протестующие заблокировали вход и въезд в парламент Армении, сообщает 9 марта «Интерфакс».

Marcin Konsek Здание парламента Армении

По утверждению агентства, блокировка парламента произошла по призыву лидера оппозиционного «Движения спасения родины» Вазгена Манукяна.

На месте событий находятся несколько сотен полицейских, но никаких активных действий они не предпринимают.

Напомним, с 25 февраля в Ереване перекрыт проспект Баграмяна. Там стоят палатки, в которых ночуют протестующие.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиция проводит митинги, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.