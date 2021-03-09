Реджо-ди-Калабрия, Италия, , 19:22 — REGNUM 10 марта 2021 года все школы и вузы южноитальянского региона Калабрия возобновят работу в очном режиме, такое решение принял административный трибунал региона во вторник, 9 марта.

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Ранее местные власти объявили о двухнедельном карантине в школах и вузах — с 8 по 21 марта. Так они рассчитывали сбить очередную волну эпидемии.

Трибунал, однако, прислушался к группе экспертов и родителей школьников и студентов, которые потребовали возвращения к принятым в стране нормам, в соответствие с которыми дистанционное обучение является правом, а не обязанностью.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.