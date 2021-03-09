Афины , , 19:21 — REGNUM Открытие туристического сезона в Греции планируется 14 мая — если позволит эпидемиологическая обстановка, сообщили 9 марта в пресс-службе министерства туризма республики.

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По словам министра туризма Греции Харис Теохарис, ожидается, что в республику поедут туристы прежде всего из стран Европейского союза.

Теохарис «В частности, в страну будет разрешён въезд путешественников, которые либо будут вакцинированы, либо будут иметь иммунитет в связи с выздоровлением, либо у которых недавний тест показал отрицательный результат на коронавирус».

Греция готова будет принимать туристов из стран, в которых проходит массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Чиновник добавил, что до открытия туристического сезона в республике будут поэтапно сниматься ограничения.

Теохарис сказал также, что туристов, приезжающие в Грецию, могут выборочно протестировать на COVID-19, как это уже делалось в минувшем году.

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