Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Французская организация France Digitale обвинила американскую компанию Apple в незаконном сборе пользовательских данных для персонализированной рекламы. Об этом 9 марта сообщает Bloomberg.

France Digitale, представляющая интересы французских стартапов и венчурных инвесторов, обратилась с жалобой на Apple в Национальную комиссию по информатике и гражданским свободам (CNIL). Обвинения предъявлены в основном к App Store, Apple News и приложению Stocks.

Дело в том, что в этих приложениях функция персонализированной рекламы активирована по умолчанию, в то время как другим разработчикам для этого требуется получить разрешение пользователей.

В организации уверены, что Apple недостаточно проинформировала «пользователей о способах сбора и обработки их персональных данных».

Представители Apple назвали обвинения «ложными», а также указали, что «это неудачная попытка со стороны тех, кто сам собирает пользовательские данные и пытается отвлечь от своих действий и ввести в заблуждение органы власти».

Комиссия CNIL должна принять решение о рассмотрении жалобы в ближайшее время. Это повлияет на дальнейшую судьбу Apple на территории Франции.