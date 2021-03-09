Киев, , 19:15 — REGNUM Украинский парламент в настоящий момент работает над разработкой закона о национальных меньшинствах, который будет отвечать самым современным мировым стандартам, заявил 9 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Свое заявление глава украинской дипломатии сделал в ходе переговоров с верховным комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств Кайратом Абдрахмановым, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Министр подчеркнул, что тема защиты прав нацменьшинств не должна быть предметом политизации.

«Поэтому Украина не позволит ни одному иностранному государству каким-то образом влиять на содержание этого закона… Цель в том, чтобы представители национальных меньшинств могли на 100% сохранять и развивать свою идентичность и в то же время на 100% быть гражданами Украины», — сказал Кулеба.

Пресс-служба МИД не уточняет, как Абдрахманов прокомментировал это заявление.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале президент Зеленский заявил, что Украина должна принять новый закон, который урегулирует защиту «самобытности и равноправия» нацменьшинств.

«Этот закон даст права национальным меньшинствам, но также будет защищать территориальную целостность и суверенитет Украины… Дети какого-либо меньшинства должны знать язык своего народа и украинский язык, это справедливо», — подчеркнул тогда Зеленский.