Рим, , 19:12 — REGNUM Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник, 9 марта, привился от коронавируса, сообщили в его пресс-службе.

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Прививку формальному главе государства сделали в римском инфекционном госпитале «Спалландани». В пресс-службы Маттареллы подчеркнули, что до него дошла очередь: сейчас в Риме прививают граждан, родившихся в 1941 году и ранее.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения. При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.