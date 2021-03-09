Архангельск, , 19:11 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали 114 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Среди новых заболевших — 45 архангелогородцев, 18 жителей Вельского района, 12 северодвинцев. По 9 новых случаев выявлено в Коряжме и Вельском районе, 8 — в Плесецком, по 4 — в Котласе и Новодвинске, 2 — в Мезенском районе, по одному — в Ленском, Приморском и Онежском районах. Всего на лечении с COVID-19 находятся 4172 человека.

По данным штаба, за сутки число переболевших COVID-19 пополнили 46 человек, всего с начала пандемии инфекцию перенесли 53 688 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончались более 800 человек.