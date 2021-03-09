Курган, , 19:10 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 56 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 26 зарегистрированы в Кургане, сообщает 9 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 58 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 9 марта выявлено 18 253 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 342 человека, скончались 322 пациента с COVID-19.