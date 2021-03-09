Рим, , 19:09 — REGNUM Доля граждан Италии, не определившихся со своими политическими симпатиями, продолжает расти, таковы данные исследования Tecne, опубликованные во вторник, 9 марта.

По данным исследования, неопределившихся — 44,6%.

Среди тех, кто знает, за кого проголосовал бы на выборах в ближайшее воскресенье, лидируют правоцентристские партии («Лига» Маттео Сальвини — 23,7%, «Братья Италии» — 17,6%, «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — 10,5%), в сумме набирающие более 50%.

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Рейтинг леволибералов из Демократической партии — 18,3%, популистов из «Движения 5 звезд» — 14,1%.