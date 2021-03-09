Киев, , 19:08 — REGNUM Потребительская инфляция на Украине в годовом выражении (февраль 2021 года по сравнению с февралем 2020 года) составила 7,5%, сообщила 9 марта государственная служба статистики.

Ведомство констатирует, что годовая инфляция ускорилась с 6,1% в январе. При этом инфляция на потребительском рынке в феврале по сравнению с январем 2021 года составила 1%.

Согласно источнику, в феврале больше всего выросли цены на продукты питания и безалкогольные напитки — в целом на 2,1%, но по отдельным категориям подорожание более существенно: на 5,5%-7,6% подорожали подсолнечное масло, овощи и сахар.

Служба также констатирует снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% — которое произошло в основном из-за удешевления природного газа на 6,6% («принудительная мера» от правительства Украины).

ИА REGNUM напоминает, что 4 марта национальный банк Украины решил повысить учетную ставку до 6,5% годовых ради «постепенного возвращения инфляции к цели в 5% в условиях восстановления украинской и мировой экономики». Регулятор заявил, что на решение повысить учетную ставку повлияло подорожание продуктов питания и топлива, усиление инфляционного давления со стороны торговых партнеров, а также сохранение устойчивого внутреннего потребительского спроса.