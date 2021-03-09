Вольск, Саратовская область, , 19:05 — REGNUM Задержанному ранее 38-летнему жителю Вольска предъявили обвинение по пп. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 1 марта около 1 часа ночи мужчина пришёл в состоянии наркотического опьянения к сожительнице. В отношении её пятилетнего сына он совершил действия сексуального характера. Затем с целью убийства ребёнка он выбросил мальчика на улицу без одежды и обуви, с уверенностью, что ребёнок погибнет. Свою вину в содеянном мужчина признал.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть мальчика наступила в результате переохлаждения. О матери ребёнка следственные органы ничего не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, около 5:30 (местное время) 1 марта в Вольске возле магазина на улице Краснооктябрьской обнаружили тело пятилетнего мальчика. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружили. Верхней одежды на мальчике не было, при этом температура воздуха ночью достигала минус 15 градусов. Спустя сутки подозреваемый был задержан, позднее судом в его отношении была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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