Милан, Италия, , 19:05 — REGNUM В вопросах вакцинации от коронавируса следует руководствоваться исключительно здоровьем нации, заявил журналистам во вторник, 9 марта, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» 75.ru

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«Спутник V» действует? Значит, выдайте ему разрешение», — так Сальвини ответил на вопрос о возможной регистрации вакцины в ЕС и ее использовании в Италии.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения. При этом прививочная кампания в январе-марте 2021 года идет с существенным отставанием от плана, основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca.